Demir Ege Tıknaz durdurulamıyor! 3-3\'lük maça damga vurdu

Sezon başında Beşiktaş'tan Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi'nde durdurulamıyor. Rio Ave'de nisan ayının oyuncusu seçilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yıldızlaşmaya devam etti.

NACIONAL'E 2 GOL KAYDETTİ

Takımının ligin 33. haftasında Nacional ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan Demir Ege, maçın 3-3 berabere bitmesiyle takımına 1 puan kazandırmayı başardı. Milli oyuncumuz, attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

PORTEKİZ'DE MANŞETLERE ÇIKTI

Portekiz basını da Demir Ege'nin performansından övgüyle bahsetti. Zerozero'da manşete çıkan genç yıldız, "Sahanın en iyi oyuncusuydu. İki gol ve çok çok etkili bir 45 dakika. Devre arasında oyundan çıkınca Rio Ave'nin orta sahasındaki dengesizlik açıkça görüldü." şeklinde yorumlandı.

Mais Futebol'de Demir Ege'yi överek "Beşiktaş'tan bu sezon kiralık olarak Rio Ave'ye gelen 20 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, özellikle ikinci golde neredeyse her şeyi kendisinin yaptı. Gollerde yeteneğini ve bireysel kalitesini ortaya koydu." yorumunda bulundu.