Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi - Son Dakika
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Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi

08.09.2022 11:28
Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi

Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 avro para cezası uygulandı.

Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 avro para cezası uygulandı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin avro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 avro kulübe para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.

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Sivasspor'a 31 bin Euro para cezası! Sivasspor'a 31 bin Euro para cezası! Charis Charisis: '3 puan için oynayacağız' Charis Charisis: '3 puan için oynayacağız'
Kaynak: AA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi - Son Dakika

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