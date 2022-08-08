Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun 2'nci hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman dayanıklılık koşularıyla başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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