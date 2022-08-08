Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

08.08.2022 21:46
Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun 2'nci hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman dayanıklılık koşularıyla başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz 13 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.


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Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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