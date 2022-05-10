Demir Grup Sivasspor final peşinde - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, yarın Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarırnı Aleks Taşçıoğlu ile Caner Özaral yapacak. Sivasspor'da önemli maç öncesinde ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Kupaya 5'inci turdan katılan Demir Grup Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi, son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Alanya'da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı başarmıştı.