Sivasspor'da sakatlıklar can sıkıyor - Son Dakika
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Sivasspor'da sakatlıklar can sıkıyor

27.09.2022 11:13

Demir Grup Sivasspor için Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sporcu sağlığı yönünden sıkıntılı başladı.

Demir Grup Sivasspor için Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sporcu sağlığı yönünden sıkıntılı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geride kalan 7 lig maçının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşmalarda, sakatlıklar nedeniyle 6 önemli oyuncusundan yoksun kaldı.

Söz konusu maçların bazılarında Erdoğan Yeşilyurt, Kader Keita, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Leke James ve Ahmed Musa'nın sakatlık yaşaması teknik kadroyu sıkıntıya soktu.

Milli takım maçlarından dolayı lige verilen arada orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ve sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Kader Keita kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlarken, savunma oyuncuları Robin Yalçın ve Ziya Erdal takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Sol kolunda kırık tespit edilen ve tedavi sürecine başlanan gole dönük orta saha oyuncusu Ahmed Musa ile sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen golcü oyuncu Leke James'in tedavileri ise devam ediyor.

"Kadro kurmakta çok büyük sıkıntı yaşıyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat oyuncularının sayısının fazla olmasından dolayı kadro kurmakta çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Özellikle forvet hattında sıkıntılarının olduğunu belirten Çalımbay, "Kadro kurmakta çok büyük sıkıntı yaşıyorum, forvette çok sıkıntımız var. Leke James'in en az 6-7 hafta oynaması mümkün değil. Kader Keita'nın eli kırık, Robin Yalçın ile Ziya Erdal'da yırtık var, Erdoğan Yeşilyurt belki iyileşebilir. Epey sakat arkadaşımız var ve bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Bu bir mazeret değil. Avrupa kupaları ve ligde gitmek istiyorsan bu sıkıntılara katlanacaksın." diye konuştu.

Çalımbay, zor dönemde taraftarlara çok ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, "Taraftarın takımla bütünleşmesi, takımına sahip çıkması gerekiyor. Sivasspor'a herkesin sahip çıkması gerekiyor. Hepimizin sorumluluk alması gerekiyor ki şu durumdan bir an önce kurtulalım. Bana göre durumda da bir şey yok. Biz düzeliriz, biz bunları çok yaşadık. İnsanlar panik yaptığı için bizim de yapacağımız tek şey kenetlenmek." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 7 haftasında 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 4 puan alabilen Sivasspor, 17. sırada bulunuyor. Sivasspor, ligin 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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Kaynak: AA

Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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