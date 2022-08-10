Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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