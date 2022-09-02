Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK 'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor 'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş 'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika

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