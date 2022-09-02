Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika
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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

02.09.2022 11:54
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde kampa girecek.

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Kaynak: AA

Sivas 4 Eylül Stadı, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika
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