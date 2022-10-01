Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika

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