CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı

11.09.2022 23:42
CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden CFR Cluj, Romanya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Universitatea Craiova'yı 2-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden CFR Cluj, Romanya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Universitatea Craiova'yı 2-0 mağlup etti.

Romanya liginin 10. haftasına, iki maç eksiğiyle 7. sırada giren CFR Cluj, tek maç eksiğiyle 5. sırada bulunan Universitatea Craiova'yı ağırladı.

CFR Cluj, 17. dakikada Muhar ve 27. dakikada Gaman'ın (kendi kalesine) attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 15'e çıkaran CFR Cluj, 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Universitatea Craiova ise 8. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'e konuk olacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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