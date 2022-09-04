Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı

04.09.2022 22:54
Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.

Çekya liginin 7. haftasına, bir maçı eksik Viktoria Plzen'in önünde lider giren Slavia Prag, puan tablosunun orta sıralarındaki Slovacko'ya konuk oldu.

Karşılaşma, Slovacko'dan Salih'in ilk dakikada, Slavia Prag'dan ise Provod'un 74. dakikada penaltıdan attığı gollerle 1-1 bitti.

Puanını 16'ya çıkaran Slavia Prag, averajla liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag'ı ağırlayacak.

YORUMLAR
500
Ali Koç'tan TFF ve Galatasaray Adası saldırısıyla ilgili açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur, lütfen aydınlatın Ali Koç'tan TFF ve Galatasaray Adası saldırısıyla ilgili açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur, lütfen aydınlatın Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement