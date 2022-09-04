Ali Koç'tan TFF ve Galatasaray Adası saldırısıyla ilgili açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur, lütfen aydınlatın

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı - Son Dakika

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