Slavia Prag, Çekya liginde haftayı bir puanla kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.
Çekya liginin 7. haftasına, bir maçı eksik Viktoria Plzen'in önünde lider giren Slavia Prag, puan tablosunun orta sıralarındaki Slovacko'ya konuk oldu.
Karşılaşma, Slovacko'dan Salih'in ilk dakikada, Slavia Prag'dan ise Provod'un 74. dakikada penaltıdan attığı gollerle 1-1 bitti.
Puanını 16'ya çıkaran Slavia Prag, averajla liderliğini sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag'ı ağırlayacak.
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