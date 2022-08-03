Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.08.2022 15:43
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını sürdürdü. Öğle saatlerinde kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Çalışmada yeni transfer Clinton N'Jie de yer aldı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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