Demir Saygın'dan Avrupa'da Bronz Madalya

Milli yelkenci Demir Saygın, İspanya'da düzenlenen ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda 16 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murcia kentinde yapılan organizasyonda Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Demir Saygın, 16 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.