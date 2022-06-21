18 kategoride gerçekleşen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde Köprübaşı Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü , İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Demirci Akıncıları oryantiring il şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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