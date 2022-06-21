Demirci Akıncıları oryantiring il şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Demirci Akıncıları oryantiring il şampiyonası sona erdi

21.06.2022 16:52

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Manisa ilçelerinden yarışlara katılan sporcular, Sarıçayır kamp alanıyla Hışır ve Gürgen mevkilerindeki 3 kilometrelik parkurda yarıştı.

18 kategoride gerçekleşen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde Köprübaşı Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi Denizli'deki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirci Akıncıları oryantiring il şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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