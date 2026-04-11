Demirel: Kümede kalmak için mücadele edeceğiz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirel: Kümede kalmak için mücadele edeceğiz

11.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin ligde kalma hedefi için son 5 maçta mücadele edeceklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Demirel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:24:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.