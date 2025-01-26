Demirel: Oyun İyi, Skor Kötü - Son Dakika
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Demirel: Oyun İyi, Skor Kötü

Demirel: Oyun İyi, Skor Kötü

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor yenilgisinden duyduğu mutsuzluğunu ifade etti.

26.01.2025 19:53
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor yenilgisinden dolayı mutsuzluğunu dile getirerek, "Oyun olarak mutluyum, skor olarak mutsuzum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, iyi oynadıklarını ama skor alamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yine oyun olarak iyi mücadele, iyi oyun ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü, izledi 32 kere ceza sahasına girmişiz, 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 net pozisyon var. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Yoksa çocukların mücadelesinden, çocukların gayretinden kimsenin şüphesi yok ama yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım, değerlendiremiyoruz. Değerlendirmeye çalışacağız, maç kazanmaya çalışacağız. Oyun olarak mutluyum, skor olarak mutsuzum" diye konuştu.

"Hakemler hakkında konuşmayacağım"

Volkan Demirel, hakemler hakkında konuşmayacağını dile getirerek, "Hakemlerle alakalı konuşmak istemiyorum ama konuşmuyorum. Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları galiba. Zaten her maçta hakem hatası konuşuluyor. Bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir çünkü bariz basma var. Bir, iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek. Bunlar konuştukça düzelmez, düzelmeleri gereken daha çok şeyler var" ifadelerini kullandı.

"Transferler devam edecek"

Yeni transferlerin sinyalini de veren Demirel, "Yeni Transferlerle ilgili önümüzde iki üç tane daha dosyamızda hazır oyuncular var. Belki bugün iki, üç oyuncu olsa daha farklı olacak. Devre arasında transfer çok zor. Onlar da gelince belki Bodrumspor daha iyi olacak" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Demirel: Oyun İyi, Skor Kötü - Son Dakika

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