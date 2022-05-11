Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı - Son Dakika
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Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı

11.05.2022 20:33

En son Alanyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Çağdaş Atan, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'un başına geçmek üzere. Karadeniz ekibi ile 42 yaşındaki hoca arasında halledilmesi gereken ufak ayrıntıların kaldığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan 1. Lig ekibi Samsunspor, gelecek sezon mutlak Süper Lig'i hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Çağdaş Atan ile imza aşamasına geldi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Samsun Halk gazetesinden Noyan Alper Cabbar'ın haberinde; İki taraf arasındaki pürüzün Çağdaş Atan'ın istediği ücret ancak çözülebilecek aşamada olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın çarşamba akşamı veya perşembe sabah yapılabileceği belirtildi.

"HOCAMIZ İLE SAMSUN'U TANIŞTIRMA HEDEFİNDEYİZ"

Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, 4 Mayıs tarihinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, yeni hocayı 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade edip, "Hocamız, hem takımın değerlendirmesi, hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" diye eklemişti.

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Spor Toto Süper Lig, Çağdaş Atan, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı - Son Dakika


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