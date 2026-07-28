DENİB'den Denizli Basket'e Destek - Son Dakika
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DENİB'den Denizli Basket'e Destek

DENİB\'den Denizli Basket\'e Destek
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DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli Basket Kulübü'ne başarı dileyerek sporun önemine vurgu yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Denizli Basket Spor Kulübüne başarılar dileyerek, "Spor, şehrimizin ortak değeridir" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nu ağırladı. DENİB Başkanı Osman Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Veli Deveciler'in yanı sıra Kulüp Saymanı Asbaşkan Gökhan Gökşin, Asbaşkan Veli Tefenlili ile yönetim kurulu üyeleri Levent Çaputçu ve Kenan Özsoy katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Denizli'de sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi, kulüplerin sürdürülebilir yapılarının güçlendirilmesi ve iş dünyası ile spor camiası arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Taraflar, sporun kentin sosyal yaşamına, marka değerine ve ekonomik gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

"Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Veli Deveciler, kulübün yalnızca sportif başarı hedeflemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Basket olarak amacımız, sahada elde edeceğimiz başarıların yanı sıra altyapıya yatırım yapan, gençlerimize örnek olan ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil eden bir kulüp olmaktır. Bu hedeflere ulaşırken kamu kurumları ve iş dünyamızın desteği bizim için büyük önem taşıyor. Sayın Osman Uğurlu ve DENİB yönetimine misafirperverlikleri ile spora verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Denizli için ortak değer üretmeye devam edeceğiz."

Uğurlu: "Spor, şehrimizin ortak değeridir"

DENİB Başkanı Osman Uğurlu ise Denizli Basket Spor Kulübü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporun toplumsal gelişimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Uğurlu, "Denizli'nin başarı hikayesi yalnızca ihracat ve üretimle değil; spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarındaki gelişimiyle de güçleniyor. Gençlerimizi spora teşvik eden, kentimizi ulusal platformlarda başarıyla temsil eden kulüplerimizi önemsiyor ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Denizli Basket Spor Kulübü'nün yeni sezonda başarılı sonuçlar alacağına inanıyor, yönetim kuruluna ve tüm sporcularına başarılar diliyorum. İş dünyası ile spor camiası arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Osman Uğurlu, Denizli, İhracat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DENİB'den Denizli Basket'e Destek - Son Dakika

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