Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un Kulüp Başkanlığına Deniz Atmaca seçildi.

Çaycuma Spor Kulüp Başkanı Teoman Temelkuran'ın istifası sonrası toplanan Çaycuma Spor yönetim kurulu, yapılan toplantıda As Başkanı Deniz Atmaca'nın kulüp başkanlığına getirilmesine karar vererek yola devam kararı aldı. Başkan Yardımcısı Rüştü Amil'in As Başkanı, Genel Kaptan Ali Köktürk'ün aynı zamanda taraftar sorumluluğuna getirildiği açıklandı. Hemen ardından ikinci yarı sezon hazırlıkları ve yeni teknik direktörün belirlenerek göreve başlaması görüşülerek alınan ve alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılması hususlarında istişarelerde bulunuldu.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Deniz Atmaca oldu. - ZONGULDAK