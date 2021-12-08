Üye Girişi
Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi - Son Dakika

Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi

08.12.2021 10:42
Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un Kulüp Başkanlığına Deniz Atmaca seçildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un Kulüp Başkanlığına Deniz Atmaca seçildi.

Çaycuma Spor Kulüp Başkanı Teoman Temelkuran'ın istifası sonrası toplanan Çaycuma Spor yönetim kurulu, yapılan toplantıda As Başkanı Deniz Atmaca'nın kulüp başkanlığına getirilmesine karar vererek yola devam kararı aldı. Başkan Yardımcısı Rüştü Amil'in As Başkanı, Genel Kaptan Ali Köktürk'ün aynı zamanda taraftar sorumluluğuna getirildiği açıklandı. Hemen ardından ikinci yarı sezon hazırlıkları ve yeni teknik direktörün belirlenerek göreve başlaması görüşülerek alınan ve alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılması hususlarında istişarelerde bulunuldu.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Deniz Atmaca oldu. - ZONGULDAK

Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi

Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

10:47 "Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!
Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 10:04 Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!

Son Dakika Haberleri
10:48 Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu
10:46 "Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!
10:28 Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!
10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
10:23 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu         
10:48
Cübbeli'den sözlerini beste yapan Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den sözlerini beste yapan Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:41
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement