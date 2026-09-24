Deniz Dilek, Ankara Açık'ta Çağla Büyükakçay'ı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Deniz Dilek, Ankara Açık'ta Çağla Büyükakçay'ı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi

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Milli tenisçi Deniz Dilek, Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası son 16 turunda Çağla Büyükakçay'ı 6-1, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçilerden Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay'ı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 19 yaşındaki Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Deniz Dilek, 6-1, 2-6 ve 6-2'lik setlerle Çağla'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Deniz Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.

Çiftler kategorisinde ise çeyrek final karşılaşmalarından sonra yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Bu kategorinin çeyrek final maçında Weronika Falkowska-Alana Smith çifti, Alya Naz Altınel-Daria Egorova ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Organizasyon 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Çağla BüyükakçayTürk TelekomAnkaraSporWtaSon Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Dilek, Ankara Açık'ta Çağla Büyükakçay'ı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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