Deniz Dilek, Ankara Açık'ta Çağla Büyükakçay'ı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldi

Deniz Dilek, Ankara Açık'ta Çağla Büyükakçay'ı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Deniz Dilek, Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası son 16 turunda Çağla Büyükakçay'ı 6-1, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.
Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçilerden Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay'ı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 19 yaşındaki Deniz Dilek, son 16 turunda Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Deniz Dilek, 6-1, 2-6 ve 6-2'lik setlerle Çağla'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Deniz Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.
Çiftler kategorisinde ise çeyrek final karşılaşmalarından sonra yarı finale yükselen ekipler belli oldu.
Bu kategorinin çeyrek final maçında Weronika Falkowska-Alana Smith çifti, Alya Naz Altınel-Daria Egorova ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Organizasyon 27 Eylül'de sona erecek.
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