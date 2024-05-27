Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Manavgat\'ta Gerçekleştirilecek

Spor

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre yarışlar, Manavgat Belediyesinin destekleriyle 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Çamiçi Halk Plajı'nda yapılacak.

Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışlara, 19 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu katılacak.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak. Sahil sürat yarışlarında ekipler, ilk kupayı kazanmak için mücadele edecek.