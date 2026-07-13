Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. yıl mücadelesinde ilk etap tamamlandı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda düzenlenen Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesinde ilk etap başarıyla tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesi, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen startla başladı. Yarış öncesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri tarafından gerçekleştirilen SAS-SAT gösterisi ve Boğaz'da start için sıralanan teknelerin adeta görsel bir şölen oluşturdu. İstanbul İstinye açıklarından verilen startın ardından Marmara Denizi'ne açılan filo, Çanakkale Boğazı'nı geçip Bozcaada finişine ulaştı.

IRC GO, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele eden toplam 32 tekne; 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı ekiple, İstanbul Boğazı'ndan başlayıp Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada üzerinden Çeşme'ye uzanan Türkiye'nin en prestijli offshore rotasında mücadele ediyor.

İlk etapta sınıflarında dereceye giren ekipler için Bozcaada'da ödül töreni düzenlendi. Törene Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tiğlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bozcaada Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Elbir Uslu, TAYK Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tezman, Genel Müdür Ceren Veziroğlu ve birçok isim katıldı.

Ekipler, 13 Temmuz Pazartesi günü Bozcaada'dan start alacak ikinci etapta Bozcaada-Çeşme parkurunda yarışacak. Ege Denizi'nin değişken rüzgarları ve açık deniz koşullarında gerçekleştirilecek etap, genel klasman sıralamasını belirleyecek son mücadele olacak. - İSTANBUL