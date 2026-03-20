Deniz Öncü Brezilya'da Moto2 Yarışına Çıkıyor - Son Dakika
Deniz Öncü Brezilya'da Moto2 Yarışına Çıkıyor

20.03.2026 12:24
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak.

Brezilya'nın Goiania kentindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 26 tur üzerinden düzenlenecek.

ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Deniz Öncü, yarın TSİ 19.40'ta başlayacak birinci sıralama ve 20.05'te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek.

Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te start alacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirmişti.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci tamamlamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Advertisement
