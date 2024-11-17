Deniz Öncü Moto2'de Sezonu 20. Sırada Tamamladı

Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası 20. ve son ayağı İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. 4,66 kilometrelik Katalonya pistinde mücadele eden Deniz Öncü, yarışı 22. sırada tamamladı.

Deniz Öncü, 20 yarışta topladığı 49 puanla sezonu 20. sırada noktaladı.

Bu kategoride Japon Ai Ogura 274 puanla birinci, İspanyol pilot Aron Canet 234 puanla ikinci, İspanyol Manuel Gonzalez ise 195 puanla üçüncü oldu.