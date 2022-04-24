Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru - Son Dakika
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Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru

24.04.2022 18:01
Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekipte Deniz Türüç attığı 2 golle karşılaşmanın gündemine oturdu. Bu sonuçla puanını 57'ye çıkartan Başakşehir, 57 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Başakşehir ile Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı.

DENİZ TÜRÜÇ DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Mahmut Tekdemir, 65. ve 88. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Başakşehir, puanını 57'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. 49 puanda kalan Hatayspor ise 10. sırada kaldı.

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Son Dakika Spor Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru - Son Dakika


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