Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru - Son Dakika

Başakşehir ile Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Mahmut Tekdemir, 65. ve 88. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Başakşehir, puanını 57'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. 49 puanda kalan Hatayspor ise 10. sırada kaldı.
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