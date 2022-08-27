Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi

Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrı'lı Mehmet Latif Yaşlı seçildi.

Bir dönem 3. Lig'de yer alan, uzun süredir İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alan Denizcilik İşletmelerispor'da yapılan genel kurulda başkanlığa Mehmet Latif Yaşlı getirildi.

Daha önce İstanbul Ağrıspor'da başkanlık yapan, Kaynarcaspor başta olmak üzere birçok kulüpte yöneticilik görevlerinde bulunan Yaşlı, kulübü Pendik'e taşıyacaklarını ancak ismini değiştirmeyeceklerini söyledi.

Denizcilik İşletmeleri'nin 1995-96 sezonunda 3. Lig'de yer aldığını hatırlatan Yaşlı, "Kulüp profesyonel dönemde Eyüp'te maçlarını oynuyordu.

Tek sezon profesyonel oynadıktan sonra düştü ancak uzun yıllar İstanbul'un en iddialı takımlarından oldu. Son yıllarda ise Beykoz'da mütevazı bir çizgide mücadelesini sürdürüyordu. Yeni yönetim olarak beyaz bir sayfa açmak amacındayız. Denizcilik İşletmeleri köklü bir camia. Bu kulübün ismini değiştirmiyoruz, Boğaz'ın incisi Beykoz'dan bir Marmara Denizi'nin incisi Pendik'e taşıyoruz. İddialı bir kadro kuracağız. Amacımız Denizcilik İşletmelerispor'u yeniden eski güzel günlerine taşımak" dedi. - AĞRI