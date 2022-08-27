Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi

27.08.2022 10:25
Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi

Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrı'lı Mehmet Latif Yaşlı seçildi.

Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrı'lı Mehmet Latif Yaşlı seçildi.

Bir dönem 3. Lig'de yer alan, uzun süredir İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alan Denizcilik İşletmelerispor'da yapılan genel kurulda başkanlığa Mehmet Latif Yaşlı getirildi.

Daha önce İstanbul Ağrıspor'da başkanlık yapan, Kaynarcaspor başta olmak üzere birçok kulüpte yöneticilik görevlerinde bulunan Yaşlı, kulübü Pendik'e taşıyacaklarını ancak ismini değiştirmeyeceklerini söyledi.

Denizcilik İşletmeleri'nin 1995-96 sezonunda 3. Lig'de yer aldığını hatırlatan Yaşlı, "Kulüp profesyonel dönemde Eyüp'te maçlarını oynuyordu.

Tek sezon profesyonel oynadıktan sonra düştü ancak uzun yıllar İstanbul'un en iddialı takımlarından oldu. Son yıllarda ise Beykoz'da mütevazı bir çizgide mücadelesini sürdürüyordu. Yeni yönetim olarak beyaz bir sayfa açmak amacındayız. Denizcilik İşletmeleri köklü bir camia. Bu kulübün ismini değiştirmiyoruz, Boğaz'ın incisi Beykoz'dan bir Marmara Denizi'nin incisi Pendik'e taşıyoruz. İddialı bir kadro kuracağız. Amacımız Denizcilik İşletmelerispor'u yeniden eski güzel günlerine taşımak" dedi. - AĞRI

YORUMLAR
500
İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki iki kişi öldü Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki iki kişi öldü
Kaynak: İHA

Denizcilik, İstanbul, Pendik, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Denizcilik İşletmeleri Spor'a Ağrılı başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement