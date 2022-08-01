İncilipınargücü performans testinden geçti - Son Dakika
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İncilipınargücü performans testinden geçti

01.08.2022 10:27
İncilipınargücü performans testinden geçti

Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında, mücadele eden İncilipınargücü, oyuncularını performans testine tabi tuttu.

Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında, mücadele eden İncilipınargücü, oyuncularını performans testine tabi tuttu.

Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında mücadele eden İncilipınargücüspor, futbolcularını performans testine tabi tuttu. Sporcuların gelişimini takip açısından son derece önemli olan ve 'Performans 20' tarafından gerçekleştirilen teste 7 -12 yaş arası futbolcuların tamamı katıldı. Futbolcuların velileri de performans testini ilgi ile takip etti.

"Futbolcularımız için veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz"

Performans testi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Behcet Arım, Pandemi döneminden önce yapılan çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini söyled, Arım, "Profesyonel bir ekip eşliğinde 10 metre, 30 metre çocukların sürat testleri var. Bunun dışında boy kilo ve dikey sıçrama testleri var. Bu şekilde herkesin kişisel bir verisi, karnesi olacak. Futbolcularımız için veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Üç ay sonra 6 ay sonra neredeyiz, iki sene sonra neredeyiz diye bunu göreceğiz Bu bilgiler kulübümüzün arşivinde kalacak. Çocuklarımıza ne verdik ne aldık. Bunları çok rahat görme imkanı bulacağız. Bu verilerle çocuklarımızın süratini esnekliğini ölçeceğiz. Bir dahaki ölçüm ile bunu kıyaslayarak aradaki farkı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İncilipınargücü performans testinden geçti - Son Dakika

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