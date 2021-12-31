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Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor - Son Dakika

Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor

31.12.2021 09:53
Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor

Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Takımı Ligin 6. haftasında karşılaşacağı Anadolu Erciyes Engelliler SK maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Takımı Ligin 6. haftasında karşılaşacağı Anadolu Erciyes Engelliler SK maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Ampute Futbol Süper Liginde mücadele eden ve 5. hafta itibariyle almış olduğu 6 puan ile 10'uncu sırada bulunan Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Takımı Ligin 6. haftasında karşılaşacağı Anadolu Erciyes Engelliler SK maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Anadolu Erciyes maçına en iyi şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Başkan Ramazan Altuğ, "Haftanın 3 günü antrenmanlarımızı düzenli olarak yapıyor ve bir sonraki haftanın maçlarına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçımız da Kayseri deplasmanı. Bizim ligdeki rakiplerimizden bir tanesi. Biz 2020-2021 sezonuna üst düzey birtakımla çıktıktan sonra şu anda çeşitli sebepler nedeniyle sadece Denizlili çocuklarla sahaya çıkıyoruz ve ilimizi Süper Lig de temsil ediyoruz" dedi.

"Toplam 26 maçımız var"

Amaçlarının Süper Lig de kalmak olduğunu vurgulayan Başkan Altuğ, "Bu nedenle Kayseri'de kazanmak istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabaka. Bu nedenle oraya 3 puan için gidiyoruz. Biz takım olarak kazanacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlar bir birine inanıyor güveniyorlar. Bu nedenle oradan mutlaka 3 puan ile ayrılarak sıralamada daha üst sıralara yükselmek amacındayız. Toplam 26 maçımız var. En azından ligin ilk yarısını ilk beşinci altıncı sırada tamamlamak Denizli'yi en iyi şekilde temsil istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor
Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor

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Denizli, Kayseri, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizli Ampute Futbol Takımı, Kayseri'ye 3 puan için gidiyor - Son Dakika
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