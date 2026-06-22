Denizli'de amatör spor kulüpleri sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Denizli'de amatör spor kulüpleri sandık başına gidiyor

Denizli\'de amatör spor kulüpleri sandık başına gidiyor
22.06.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
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Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 17. Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2026'da Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Seçimde 600 delege oy kullanacak, mevcut başkan Feyyaz Ceşen yeniden aday.

Denizli Amatör Spor Kulüplerinin 17. Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2026 Salı günü Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda seçim zamanı. Denizli ASKF 17. Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2026 Salı günü yapılacak. Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan seçim saat 14.00'de başlayacak ve yaklaşık 600 delege oy kullanacak.

Denizli ASKF 17. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ile başlayacak. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası ile tahmini bütçenin ibrası gündemleri ile başlayacak olan genel kurulda Yönetim, Denetim, Disiplin, Konfederasyon Genel Kurul Delegelerinin ve Onur Kurulunun Seçimi de yapılacak. Mevcut başkan Feyyaz Ceşen'in bir kez daha aday oldu. Yapılacak seçimde görev alacak olan yönetim 2026-2029 yılları arasında Denizli amatör futbolunu yönetecek.

Daha Güçlü Bir Aile

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, geride kalan 3 yıllık dönemde amatör spor ailesi için özverili bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını ifade ederek, "Yönetim kurulunda yer alan değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte Denizli amatör spor camiası için var gücümüzle çalıştık. Amatör kulüplerimizin kullanımında olan tesislerin sayısını artırmak ve tadilatlarını yapımını sağlayarak gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapmasına imkan sağladık. Belediyelerimizle işbirliği yaparak nakdi yardımların yapılarak kulüplerimizin yanında olduk. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün 'Mahallemde Maç var' organizasyonun paydaşı olarak gençlerimize destek sağladık. ASKF'ye ait web sitemizi yenileyerek iletişim ve bilgi akışını daha sağlıklı hale getirdik. Yeniden görev alacağımız 2026-2029 döneminde ise Denizli amatör ailesini daha ileriye taşımak için gerekli olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tek amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek. Bunun için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kulüp temsilcilerimizi olağan genel kurulumuza bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de amatör spor kulüpleri sandık başına gidiyor - Son Dakika

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