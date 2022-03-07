Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş'tan oyuncularına galibiyet teşekkürü - Son Dakika
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Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş'tan oyuncularına galibiyet teşekkürü

07.03.2022 13:54
Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş'tan oyuncularına galibiyet teşekkürü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 85-83 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, maçta iyi bir performans sergileyen oyuncularına galibiyet için teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 85-83 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, maçta iyi bir performans sergileyen oyuncularına galibiyet için teşekkür etti.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktardı.

İyi bir takımları olduğunu vurgulayan Aktaş, "Çok güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet ihtiyacımız olan bir zamanda geldiği için ayrıca mutluyum. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Milli takım arasını iyi değerlendirdik ve iyi çalıştık. Aramıza Beşiktaş maçıyla yeni katılan ve kısa sürede adapte olan oyuncumuz (Eugene German), dün takdiri hak eden bir performans gösterdi. Bütün oyuncularımı ve yönetimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünkü maçta takımı adına 33 sayı üreten ve açıklamada görüşlerine yer verilen ABD'li basketbolcu Eugene German ise "Ben duygusal bir insanım. Bu yüzden taraftar önünde oynamayı seviyorum. Çok büyük enerji getiriyorlar oyuna. Farklı bir şehirde, rakip sahada oynadık. Buraya gelip sevdiğim oyunu oynadığım için harika hissediyorum. Taraftarların önünde oynamak beni daha iyi bir basketbolcu yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş'tan oyuncularına galibiyet teşekkürü - Son Dakika


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