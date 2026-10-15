Denizli Basket, Benfica deplasmanında 96-91 yenilirken 17 sayılık farkı 3\'e indirdi

FIBA Europe Cup G Grubu'na evinde BC Prievidza'yı yenerek iyi başlayan Yukatel Denizli Basket ilk deplasman maçında Portekiz'de SL Benfica'ya 96-91 mağlup olmaktan kurtulamadı. Uzak deplasmanda maç boyunca hiç öne geçemeyen Denizli ekibi, 17 sayıya kadar geri düşüp farkı 3 sayıya kadar indirmesine rağmen yenildi. Lig ve ilk kez yer aldığı Avrupa'da zorlu fikstürden geçen Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, "Oyuncularımı ve tüm ekibimi göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Bu yoğun tempoda mümkün olduğunca sağlıklı ve dinç kalmaya çalışıyoruz. Maça istediğimiz savunma sertliğinde başlayamadık ve verdiğimiz farkı tüm maç boyu kapatmak için mücadele ettik. Maç sonu rakibimizi yakaladık fakat kazanamadık" dedi. Denizli Basket, Portekiz dönüşü Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü Trabzonspor'u ağırlayıp, Europe Cup'ta 21 Ekim'de İsviçre'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.