Denizli Basket'te Transfer Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Denizli Basket'te Transfer Süreci Başlıyor

Denizli Basket\'te Transfer Süreci Başlıyor
10.07.2026 12:23
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Başkan Deveciler, transferlerin kısa sürede başlayacağını ve kadro çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

BASKETBOL Süper Ligi takımlarından Denizli Basket'te isim değişikliği sonrası açıklama yapan Başkan Veli Deveciler, transferin startını verdi. Henüz transferde hamle yapmayan Denizli ekibinde Deveciler, düzenlediği basın toplantısında hem kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderdi hem de yeni sezon öncesi kadro planlamasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Son günlerde takımın henüz kurulmadığı yönündeki eleştirilere açıklık getiren Deveciler, olağanüstü genel kurul süreci nedeniyle transfer çalışmalarının resmi olarak başlatılmadığını ancak tüm hazırlıkların önceden yapıldığını söyledi. Genel kurulun tamamlanmasının ardından artık sportif yapılanmaya odaklanacaklarını ifade eden Deveciler, transfer operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Transferde geç kalındığı yönündeki yorumları değerlendiren Başkan Deveciler, kulübün planlı hareket ettiğini vurguladı. "Transfer sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmadı. Olağanüstü genel kurulun tamamlanmasının ardından planlanan adımlar hızla atılacak" diyen Deveciler, yönetim kurulunun uzun süredir yeni sezon kadrosu üzerinde çalıştığını belirtti. Deveciler, isim değişikliği ve kulübün yeni kurumsal kimliğinin resmiyet kazanmasının ardından transfer görüşmelerinin hız kazanacağını ifade ederek, teknik heyetin raporları doğrultusunda belirlenen oyuncularla temasların sürdüğünü dile getirdi. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Denizli Basket'in transfer politikasının Avrupa hedefi doğrultusunda belirleneceğini söyleyen Deveciler, kurulacak kadronun hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin zorlu maratonuna hem de Avrupa maçlarının temposuna cevap verebilecek seviyede olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

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