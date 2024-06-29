Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 21 farklı branşta ücretsiz Yaz Spor Kurslarına 18.251 vatandaş kayıt yaptırdı.

29.06.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 21 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Sporu Kurslarına yoğun ilgi gösterdi. Bu dönem 18.251 vatandaş Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yaz Spor Kurslarından faydalanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği Yaz Spor Kursları vatandaşlar tarafından rekor düzeyde ilgi gördü. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen 21 farklı spor branşının yer aldığı Yaz Spor Kurslarına 18 bin 251 kursiyer kayıt yaptırdı. Atletizm, badminton, bale, basketbol, cimnastik, güreş, hamile pilatesi, judo, karate, masa tenisi, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, zumba ve zumba kids spor branşlarına 11 bin 153 kursiyer kayıt yaptırırken, kent merkezi ve ilçelerdeki toplam 8 kapalı yüzme havuzunda verilecek yüzme kursuna ise 7 bin 98 kişinin kaydı alındı. Sağlıklı bir genç neslin oluşmasında önemli bir etken olan Yaz Spor Kurslarında yüzme branşı en çok ilgi görürken, bu branşı sırasıyla pilates, zumba, nefes ve farkındalık, yoga, tekvando ve tenis izledi.

"Başkan Çavuşoğlu'ndan teşekkür"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7'den 70'e herkesin spor kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yaşayan her vatandaşın sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Güzel şehrimizde herkesin mutluluğu, sağlığı ve huzuru için gayret etmeye devam ediyoruz. Sporun, sanatın ve kültürün her daim yaşadığı bir şehri hep beraber inşa edeceğiz. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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