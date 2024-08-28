Denizli Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası\'na ev sahipliği yapıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na katılan sporcularla bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, gençlere seslenerek Denizli'nin gençliğini ve geleceğini birlikte kurtaracaklarını söyledi.

28.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na katılan sporcularla bir araya geldi. Gençlere seslenen Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'nin gençliğini ve geleceğini birlikte kurtaracağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı'na özel futbol branşında düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası turnuvası başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün sürecek turnuvada mücadele eden gençlerle Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu'na Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, sporcular, antrenörler ve aileleri eşlik etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, böylesi önemli bir zaferi anmakla beraber gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve spor yapmalarına imkan sağlamak adına paylaşmanın ve kaynaşmanın ana tema olduğu bir turnuva düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Denizli'nin gençliğini ve geleceğini birlikte kurtaracağız"

Spor, sanat, tarım ve turizmin iç içe geçtiği bir şehir oluşturma hayaliyle çalıştıklarını belirten ve bu anlamda katkı sunan aileler, kulüp yöneticileri ve antrenörlere teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu şehri hep beraber güzelleştireceğiz. Bu şehrin büyümesinde, gelişmesinde, gençlerin hayata umutla bakmasında güvenli bir gelecek, güvenli bir liman olması için gayret ediyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp dayanışma ile birlikte olabilme arzularını büyütmeleri noktasındaki emeğiniz gerçekten özel" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, " Bizler de bu anlamda üstümüze ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Denizli'nin gençliğini ve geleceğini birlikte kurtaracağız. Gençlerin gelecekle ilgili umutlarını ve hayallerini birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı Zafer Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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