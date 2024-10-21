Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı

Spor

Kosava'nın Peja kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 1'i altın 3'ü bronz olmak üzere toplam 4 madalyayı Denizli'ye kazandırarak büyük başarıya imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteğin sonuçlarını almaya devam ediyor. Son olarak 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve 13 ülkeden 450 sporcunun yarıştığı 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, üstün performansları ile madalya kazanarak Denizli'ye büyük gurur yaşattı. Kosova'nın Peja kentinde gerçekleşen judo turnuvası ferdi maçlarında Mehmet Ali Akıncı +100 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olurken, Reyhan Oğuz 57 kilogramda 3'üncü olarak turnuvayı tamamladı. Takım yarışlarında ise Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Sıla Şahbal'ın yer aldığı 52 kilogram ve Ayşenaz Özdemir'in yer aldığı 57 kilogram takımı Balkan 3'üncüsü olarak adlarını kürsüye yazdırdı.

"Bu başarı, emeklerinizin karşılığı"

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, judo takımının bugüne kadar gerçekleştirdiği antrenman ve çalışmalarının karşılığını aldığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu: "Balkan Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırıp Denizli'mize başarı ile dönen Belediyespor Judo Takımı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Branş fark etmeden her branşa, her sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ