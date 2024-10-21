Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı

Kosova'nın Peja kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporcuları tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

21.10.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosava'nın Peja kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 1'i altın 3'ü bronz olmak üzere toplam 4 madalyayı Denizli'ye kazandırarak büyük başarıya imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteğin sonuçlarını almaya devam ediyor. Son olarak 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve 13 ülkeden 450 sporcunun yarıştığı 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, üstün performansları ile madalya kazanarak Denizli'ye büyük gurur yaşattı. Kosova'nın Peja kentinde gerçekleşen judo turnuvası ferdi maçlarında Mehmet Ali Akıncı +100 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olurken, Reyhan Oğuz 57 kilogramda 3'üncü olarak turnuvayı tamamladı. Takım yarışlarında ise Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Sıla Şahbal'ın yer aldığı 52 kilogram ve Ayşenaz Özdemir'in yer aldığı 57 kilogram takımı Balkan 3'üncüsü olarak adlarını kürsüye yazdırdı.

"Bu başarı, emeklerinizin karşılığı"

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, judo takımının bugüne kadar gerçekleştirdiği antrenman ve çalışmalarının karşılığını aldığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu: "Balkan Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırıp Denizli'mize başarı ile dönen Belediyespor Judo Takımı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Branş fark etmeden her branşa, her sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Bülent Nuri Çavuşoğlu, denizli, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:04:52. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.