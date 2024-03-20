Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi Temsil Edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024\'te Türkiye\'yi Temsil Edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Reyhan Oğuz, 21-24 Mart 2024 tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 103 ülkenin katılımıyla yapılacak olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına puan veren Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi ve Denizli'yi temsil edecek.

20.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:26
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Denizli Büyükşehir Belediye spor Judo Takımı sporcusu Reyhan Oğuz, 21-24 Mart 2024 tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 103 ülkenin katılımıyla yapılacak olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına puan veren Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi ve Denizli'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024'te mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor kurslarından yetişerek ay yıldızlı milli formayı giymeye hak kazanan judoka Reyhan Oğuz, 21-24 Mart 2024 tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 103 ülkenin katılımıyla yapılacak olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına puan veren Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi ve Denizli'yi temsil edecek.

Başkan Zolan'dan başarı dileği

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tbilisi Grand Slam 2024'te Denizli ve Türkiye'yi ay yıldızlı forma ile temsil edecek Reyhan Oğuz'a başarı dileyerek, olimpiyatlar öncesi göstereceği performans ile Denizli ve Türkiye'yi layıkıyla temsil edeceğine inandığını söyledi. Başkan Zolan, "Bizlere milli gururu yaşatacak sporcu evladımız Reyhan Oğuz'a ve antrenörümüze teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Sporcusu Reyhan Oğuz, Tbilisi Grand Slam 2024'te Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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