Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Yunanistan\'da Şampiyon Oldu

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Yunanistan'da 24 ülke 570 sporcunun katıldığı Uluslararası Filippos Cup Turnuvası'nda iki şampiyonluk kazanarak altın madalya ile döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Yunanistan'ın Kozani -Amindio kentinde 24 ülke 570 sporcunun yer aldığı Uluslararası Filippos Cup Turnuvası'nda Denizli ve Türkiye'yi başarı ile temsil etti. Turnuvaya katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı milli sporcularından Nisa Gökçe Yörük Kadınlar 70 kilogramda tüm rakiplerini mağlup ederek turnuvada şampiyon olurken, bir diğer judoka Muhammed Eren Kurt da Erkekler 67 kilogramda turnuvayı birincilikle tamamlayarak altın madalya almaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şampiyonada altın madalya alarak kendilerini gururlandıran genç sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ