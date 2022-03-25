Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

25.03.2022 14:00
Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ayşenaz Özdemir Azerbaycan'da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ayşenaz Özdemir Azerbaycan'da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda boy gösteren Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ayşenaz Özdemir Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor ve ay yıldızlı milli formayı terleten sporcu Ayşenaz Özdemir ve Milli takımdan arkadaşı Şeyma Yıldırım finale kaldı. Ayşenaz Özdemir normal süresi beraberlikte biten final maçında 'golden score' adı verilen uzatma dakikalarında kaybederek turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

İlk tebrik Başkan Zolan'dan geldi

Ayşenaz Özdemir'i ilk tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Başkan Zolan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcusu Ayşenaz Özdemir'i yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

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Büyükşehir Belediyespor, Azerbaycan, Denizli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi - Son Dakika


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