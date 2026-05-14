Denizli\'de 19 Mayıs Coşkusu Açıkhava\'da

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan Gençlik Haftası başlıyor. Denizli'de bu seneki 19 Mayıs kutlamaları Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak.

Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, 15 Mayıs Cuma günü Denizli Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Denizli Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda kutlanacak haftada birbirinden farklı programlar hazırlandı.

Gençlik Haftası kapsamında Denizli genelinde farklı branşlarda sportif turnuvalar yapılacak. Tenis, Hentbol, Halter, Bilardo, Badminton, Hemsball, Bocce, Eskrim, Boks, Atıcılık, Dart, Okçuluk, Floor Curling, Satranç, Masa Tenisi branşlarında düzenlenecek organizasyonlarda sporcular mücadele edecek.

18 Mayıs Pazartesi günü Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin hazırladığı el emeği eserler, Kampüs Amfi Park'ta açılacak sergide 11.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. 19 Mayıs Salı günü saat 09.40'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Valilik önünde sona erecek. Protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşların katılacağı kortejde gençler, 120 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını elden ele taşıyacak.

Kortej yürüyüşünün ardından saat 10.00'da Valilik Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunulacak.

19 Mayıs kutlamaları bu sene ilk kez Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak. Saat 14.00'ten itibaren Açıkhava Tiyatrosu yanında bulunan alanda Gençlik Merkezi stantları, farklı spor branşlarına ait etkinlik alanları kurulacak.

Saat 19.19'da başlayacak kutlama programında sporcuların hazırladığı özel koreografi gösterileri sahnelenecek. Program kapsamında halk oyunları gösterileri, şiir okumaları, gençlik konuşmaları, sporcu performansları, başarılı sporcular için ödül töreni ve mini konser yer alacak.

Kutlama programının ardından düzenlenecek Gençlik Yürüyüşü, saat 20.30'da Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayacak. Sporcular, spor kulüpleri, Gençlik Merkezi üyesi gençler, motosiklet grupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek yürüyüş Atatürk Stadyumu önünde sona erecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanını gururla yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü milletçe birlikte kutlayacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen değerin en önemli göstergesidir. Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve kararlılığı ülkemizin güçlü yarınlara ulaşmasındaki en büyük gücümüzdür. Gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve toplumsal hayata aktif katılımına büyük önem veriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." - DENİZLİ