Denizli\'de 2. Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı

Spor

Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde organize edilen Kamu Spor Oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de üç branşta yapılacak organizasyonlar için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" başvuruları başladı. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri başvuru yapabilecek. "Gelin Sporda Buluşalım" Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefleniyor. Voleybol, Basketbol ve Masa Tenisi gibi popüler spor dallarında yapılacak müsabakalara katılmak isteyen kamu personeli, başvurularını 14-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında onlıne veya Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine bizzat yapabilecek.

Finaller Ankara'da yapılacak

Üç branşta yapılacak yarışmalarda illerini şampiyon tamamlayan takımlar Bölge Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek. Yarışmaların finalleri ise 30 Ekim - 03 Kasım 2024 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. - DENİZLİ