Denizli'de 2. Lykos Yarı Maratonu 26 ülkeden sporcuların katılımıyla koşuldu - Son Dakika
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Denizli'de 2. Lykos Yarı Maratonu 26 ülkeden sporcuların katılımıyla koşuldu

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Denizli\'de 2. Lykos Yarı Maratonu 26 ülkeden sporcuların katılımıyla koşuldu
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Denizli'de ikincisi düzenlenen Lykos Yarı Maratonu'na 26 ülke ve Türkiye'nin 60 ilinden çok sayıda sporcu katıldı. Pamukkale'deki travertenler ve Hierapolis Antik Kenti'nde 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda mücadele eden sporculara 1 milyon 510 bin lira ödül dağıtıldı.

Denizli'de bu yıl ikincisi düzenlenen Lykos Yarı Maratonu'na 26 ülke ve Türkiye'nin 60 ilinden çok sayıda sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, Pamukkale'deki beyaz travertenler ve Hierapolis Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Organizasyonda sporcular, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Geçen yıl 3 bin 237 kişinin kayıt yaptırdığı yarı maratonda, 2026'da bu sayı 10 bine yaklaştı.

Katılımcıların yüzde 44,3'ünü kadınlar, yüzde 55,7'sini erkekler oluşturdu, sporcuların yaş ortalaması ise 34,2 olarak kaydedildi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 510 bin lira ödül dağıtıldı.

Yarışlarda dereceye girenler

5 kilometre kadınlarda Deniz Koyuncu 23 dakika ile birinci, Mihrişah Sultan Aras 25 dakika 12 saniyeyle ikinci, Zeynep Uyaroglu 25 dakika 29 saniyeyle üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ömer Amaçtan 18 dakikayla birinciliği, Mehmet Kalyoncu 18 dakika 19 saniyeyle ikinciliği, Kaan Sarı 20 dakika 31 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre kadınlarda Dilek Koçak 38 dakika 38 saniyeyle birinci, Rabia Duran 39 dakika 6 saniyeyle ikinci, Elif Gökçe Avcı Ataman 39 dakika 51 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Enbiya Yazıcı ve Azat Demirtaş 31 dakika 54 saniyelik dereceleriyle ilk iki sırayı alırken Mert Girmalegese 34 dakika 6 saniyeyle üçüncü oldu.

21 kilometre kadınlarda Emebet Ejigu Bizuneh ve Elida Jelimo Korir 1 saat 15 dakika 44 saniyelik dereceleriyle ilk iki sırayı paylaşırken Fatma Arık 1 saat 21 dakika 5 saniyeyle üçüncü oldu. Erkeklerde Sang Benard Cheruiyot 1 saat 6 dakika 30 saniyeyle birinciliği, Obadiah Kiplangat Rop 1 saat 6 dakika 41 saniyeyle ikinciliği, Workneh Gerema Wakjira ise 1 saat 7 dakika 49 saniyeyle üçüncülüğü kazandı.

Kaynak: AA
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