Denizli'de 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Spor Şenliği düzenlenecek

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında pilot iller arasında yer alan Denizli'de 12 Haziran Çarşamba günü 7'den 70'e her yaştan katılımcıyla Spor Şenliği yapılacak. Kınıklı Spor Kompeksinde 19.00'da başlayacak Şenliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM'de yaptığı konuşmada Bakanlığın yeni hedeflerine ilişkin, "2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan ediyoruz" dedi.

2024 Yılının Hareketlilik Yılı ilan edilmesi sonrası tüm Türkiye'de farklı aktivitelerle çalışmalar başladı. Söz konusu çalışmalarla ilgili Türkiye'de 24 il, pilot il olarak belirlenirken bu illerden birisi de Denizli oldu. Hareketli yaşama dikkat çekmek için Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yıl boyunca farkındalık çalışmaları yapılacak.

Denizli'de Hareketlilik Yılı açılış etkinlikleri 12 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Kınıklı Spor Kompleksinde yapılacak. Okul Öncesi çocuklardan, tüm branşlardan sporculara ve her yaştan katılımcıya açık olacak etkinlikte uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri, eğlenceli oyunlar, ödüllü yarışmalar, sporcuların gösterileri ve sürpriz ödüller olacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapılacak etkinlikle hareketli yaşama dikkat çekeceklerini belirterek müsait olan herkesi programa katılmaya davet etti. - DENİZLİ