Denizli'de 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'de 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Spor Şenliği düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında pilot iller arasında yer alan Denizli'de 7'den 70'e her yaştan katılımcıyla Spor Şenliği yapıldı. Kınıklı Spor Kompeksinde gerçekleşen etkinlikte hareketli yaşama dikkat çekildi. Okul Öncesi çocuklardan, çeşitli branşlardan sporculara ve her yaştan katılımcıya açık olan etkinlikte; sağlıklı yaşam yürüyüşü, uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri, eğlenceli oyunlar, sporcu gösterileri ve sürpriz ödüllü yarışmalar yer aldı.

13.06.2024 09:38
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında pilot iller arasında yer alan Denizli'de 7'den 70'e her yaştan katılımcıyla Spor Şenliği yapıldı. Kınıklı Spor Kompeksinde gerçekleşen etkinlikte hareketli yaşama dikkat çekildi.

2024 Yılının Hareketlilik Yılı ilan edilmesi sonrası Türkiye'deki 24 pilot ilden biri olan Denizli'de spor şenliği yapıldı. Oldukça sıcak havada yapılan etkinlik akşam saatlerinde Kınıklı Spor Kompleksinde gerçekleşti. Okul Öncesi çocuklardan, çeşitli branşlardan sporculara ve her yaştan katılımcıya açık olan etkinlikte; sağlıklı yaşam yürüyüşü, uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri, eğlenceli oyunlar, sporcu gösterileri ve sürpriz ödüllü yarışmalar yer aldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinliğe; okul öncesi eğitim gören minikler, sporcular, özel bireyler, sporcu aileleri ve her yaştan vatandaş katıldı. Kınıklı Spor Kompleksi içindeki tartan pistte yapılan yürüyüşte gençler, 'Hareketli Yaşam'a dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizler taşırken, yürüyüş sonrasında tüm katılımcılarla uzman antrenörler eşliğinde egzersizler yapıldı. Yürüyüş ve egzersizler sonrasında ise, kompleks içindeki futbol sahasına kurulan istasyonlarda farklı spor branşları tanıtıldı. Etkinliğe katılan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman; hareketli yaşam ile toplumun tümünün fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, sağlıklı bir yaşam için sporun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Hareketli yaşama dikkat çekmek için Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yıl boyunca farkındalık çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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