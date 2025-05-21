Denizli\'de 69 Yıllık Spor Salonu için Yıkım Kararı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1956 yılında inşa edilen Merkez Kapalı Spor Salonu için yıkım kararı aldı. Karara tepki gösteren Denizli spor eski Başkanlarından Mehmet Uğur Tatar, "Denizli'miz ile özdeşleşen bir yapının restore edilerek hizmete sunulmasının daha uygun olacağına inanıyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan ve 69 yıldır Denizli sporuna hizmet veren Merkez Kapalı Spor Salonu için yıkım kararı aldı. Yıkılacak olan yapının yerine etüt merkezi, modern spor sahası ve kültürel etkinlikler için yeni bir yapı yapılacağı belirtildi.

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazın yıkımı için yapılacak ihalede belirlenen tahmini bedel 500 bin TL olarak açıklandı. Yıkım işlemi, hurda karşılığı açık teklif usulü artırma yöntemiyle 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.10'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak ihaleyle gerçekleştirilecek.

"İnsanları kentlere bağlayan yapılardır"

Denizli ile özdeşleşen ve kentin en hareketli bölgesinde bulunan tarihi yapı için alınan yıkım kararı tepkileri de beraberinde getirdi. Yapının kent tarihi önemine işaret eden Denizlispor eski Başkanlarından iş adamı Mehmet Uğur Tatar, "İnsanları, doğup büyüdükleri yaşadıkları kentlere bağlayan, anılarını yad edebilecekleri eserlerin, yapıların varlığıdır. Bunların kaybolması demek şehrin kimliğinin kaybolması demektir ki, bu da şehrin ulusal ve uluslararası alanda ziyaretçi çekiciliğini engelleyen önemli handikaplardan biridir. Şehrimizin kimliğinin korunması yolunda en azından Bayramyeri'nden Delikliçınar'a kadar olan güzergah ile Çaybaşı Caddesinin dokusu korunmalıydı diye düşünüyorum. Denizli'miz ile özdeşleşen bir yapının restore edilerek, hizmete sunulmasının daha uygun olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ