Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor - Son Dakika
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Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor

12.05.2022 08:15
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi olan 'Koşabiliyorken Koş' çerçvesinde Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) 9-10 Mayıs tarihlerinde Denizli'de çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi olan 'Koşabiliyorken Koş' çerçvesinde Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) 9-10 Mayıs tarihlerinde Denizli'de çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Uluslararası bir etkinlik olan World Athletics Kıds Day kutlamaları 9-10 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de tüm illerde gerçekleşti. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla Denizli'de de etkinlikler düzenlendi. 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da Çamlık Mesireliğinde başlayan etkinliklerde 4-11 yaş grubu sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri yürüyüşte buluştu. Çamlık alt girişte başlayan yürüyüş ile baharla birlikte hareketli yaşama dikkat çekildi.

Albayrak'ta coşkulu atletizm şenliği

10 Mayıs 2022 Salı günü saat 17.00'de ise Büyükşehir Belediyesi Albayrak Tesislerinde World Athletics Kıds Day çerçevesinde Çocuk Atletizm Etkinlikleri yapıldı. 4-7 yaş ile 8-11 yaş arası çocukların katılımı ile gerçekleşen etkinliklerde Pusula Çaprazı, Dayanıklılık Yarışması, Formula 1, Yüksek Skor, Engel ve Sprint Koşuları, Üç Adım Atlama, Yürüme Bayrak Yarışı gibi yarışmalar eğlenceli anlara sahne oldu. Oyunsal anlamda ise Bahçeyi Temizle, Timsah Nehri, Çemberli Sıçrama, Trenle Seyahat ve Hazine Sandığı gibi etkinlikler yer aldı.

"Küçük yaşta spor alışkanlığı kazanmak önemli"

Dünya Atletizm Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin küçük yaşta spor alışkanlığı için çok önemli olduğunu ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Dün Denizli'nin oksijen deposu Çamlık Parkında yapılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüz, Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Sahasında düzenlenen coşkulu bir şenlik var. Dünya Atletizm Gününde Denizli'mize yakışır etkinliklerle, evlatlarımızın sporla iç içe büyümelerine gayret ediyoruz. Bugün bu coşkunun bu heyecanın yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken spor dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor

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Kaynak: İHA

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