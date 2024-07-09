Denizli\'de ELO Satranç Turnuvası Ödül Töreni

Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen ELO Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödül ve kupaları takdim edildi.

Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası, Çameli ilçe Spor Salonunda 150 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever, Futbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Cihan Çoban ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı tarafından ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından spor ve sporculara verdiği desteklerden ötürü Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a hediye takdim edildi. Başkan Arslan da turnuva boyunca görev yapan hakemler İsmail Sarı, Ömer Aybaş, Ahmet Gürkaya Denk, Seher Yıldırım ve Hüseyin Soy'a teşekkür etti. - DENİZLİ