Denizli\'de futbol sahalarının kullanımı için sezon öncesi toplantı yapıldı

Denizli'de 2026-2027 futbol sezonu öncesi hazırlıklar başladı. İl merkezindeki futbol sahalarının kullanımı, kulüplerin antrenman planlamaları ve yeni sezona ilişkin düzenlemeler, sporun paydaşlarının katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Denizli'de 2026-2027 futbol sezonu öncesinde, il merkezinde bulunan futbol sahalarının kullanımı ve takımların antrenman planlamalarına ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni sezon öncesi futbol sahalarının mevcut durumu, kulüplerin antrenman ihtiyaçları, saha kullanım programları ve sezon boyunca yaşanabilecek muhtemel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Türkiye Futbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Cihan Çoban, yerel yönetim temsilcileri ile merkez ilçe müdürleri katıldı.

Özellikle amatör futbol kulüplerinin yoğun şekilde kullandığı sahaların daha verimli değerlendirilmesi ve antrenman programlarının kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanması üzerinde duruldu. 2026-2027 sezonu öncesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda, Denizli futbolunun yeni sezona daha sağlıklı şartlarda hazırlanabilmesi için genel değerlendirmelerde bulunuldu.