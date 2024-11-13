Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Denizli\'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

07-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası, farklı kategorilerde yarışmalar ile sürüyor. Şampiyonada 3 bin sporcu performans sergiliyor.

13.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde 07 ile 16 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Anadolu'nun her köşesinden kültürlerin Denizli'de buluştuğu yarışmalar her gün saat 18.00'de Nihat Zeybekçi Kültür Merkezinde yapılmaya devam ediyor.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Halk Oyunları Federasyonun organize ettiği Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonasında altıncı gün geride kaldı. 07 -16 Kasım 2024 tarihleri arasında Nihat Zeybekçi Kültür Merkezinde yapılan şampiyonada her gün farklı kategorilerde yarışmalar düzenleniyor. 10 gün sürecek şampiyonaya toplamda 3 bin sporcu katılıyor. Aylardır bugüne hazırlanan ekipler jüri önünde performanslarını sergiliyor. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlamaya göre yarışmalar sonunda sıralama belli oluyor. Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası programına göre bu akşam Yıldızlar Düzenlemeli Dal, 14 Kasım Perşembe günü ise Yıldızlar Düzenlemesiz Dal yarışmaları yapılacak. Cuma ve Cumartesi günü Büyükler kategorisinde yapılacak yarışmalarla şampiyona tamamlanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Böylesine bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten İlman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun motiflerinin Denizli'de buluşacağını ifade etti. Denizli halkının misafirperverliği ve gelen konukların organizasyondan duydukları memnuniyet neticesinde bu sene tüm kategorilerde bu kültür şölenine ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İlman, yarışacak tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, denizli, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.