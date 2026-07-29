Denizli'de Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli\'de Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Denizli'de düzenlenen Hemsball Turnuvası, yoğun ilgiyle yapıldı.

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hemsball Turnuvası, KYK Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı yaş kategorilerinde mücadele eden 65 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Turnuva boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve centilmenlik, tribünleri dolduran aileler ve sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular gösterdikleri performans nedeniyle tebrik edildi.

Yetkililer, organizasyona katılan 65 sporcuya ve tribünlerden destek veren velilere teşekkür ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi. Organizasyon, 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik ruhunu spor aracılığıyla yaşatırken, genç sporcuların gelişimine katkı sunan anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.

Denizli, Hemsball'ın gelişiminde öne çıkıyor

Türkiye'nin yerli ve milli spor branşlarından Hemsball, son yıllarda Denizli'de de hızla gelişimini sürdürüyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden branş; dikkat, odaklanma, koordinasyon ve refleks becerilerinin gelişimine katkı sağlamasıyla ilgi görüyor.

Denizli'de düzenlenen eğitim faaliyetleri, spor kursları ve turnuvalar sayesinde Hemsball her geçen gün daha fazla sporcuya ulaşıyor. Okullarda ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar, çocukların spora yönlendirilmesine önemli katkı sunarken, düzenlenen organizasyonlar yeni yeteneklerin keşfedilmesine de fırsat tanıyor. Antrenör ve hakem eğitimleri ile ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli, Hemsball'ın Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan önemli şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar ise Hemsball'ın yalnızca sportif başarıyı değil, çocukların özgüven, disiplin ve sosyal becerilerinin gelişimini de desteklediğini belirtiyor. Kentte sürdürülen çalışmalarla Hemsball'ın daha geniş kitlelere ulaşması ve yeni sporcuların branşa kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:05:16. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.