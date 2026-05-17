Denizli'de Hemsball Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Hemsball Turnuvası Yapıldı

Denizli\'de Hemsball Turnuvası Yapıldı
17.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'de Hemsball Turnuvası düzenlendi, sporcular ödüllerini aldı.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Hemsball turnuvası düzenlendi. 60 sporcu kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Denizli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Hemsball Turnuvası düzenlendi. Merkezefendi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen "19 Mayıs Hemsball Turnuvası", yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Yerel düzeyde sporu tabana yaymak ve bayram coşkusunu kortlara taşımak amacıyla düzenlenen turnuvada 60 sporcu madalya mücadelesi verdi. Farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı müsabakalarda, yarı final etaplarından itibaren rekabet seviyesi üst düzeye çıktı. Turnuvanın teknik kalitesini artıran en önemli unsur ise geçmiş dönemdeki resmi organizasyonlarda başarı elde etmiş isimlerin kortta yer alması oldu. Geçtiğimiz yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların da turnuvada yer alması, genç sporcular için hem tecrübe hem de yüksek dozda rekabet ortamı sundu.

7 Farklı Kategoride Ödüller Sahiplerini Buldu

Gün boyu süren zorlu ve yüksek enerjili karşılaşmaların ardından, 7 ayrı kategoride ilk sıraları alan ve kürsüye çıkmaya hak kazandı. Küçük kadınlarda Asel Su Erdoğan birinci, Azra Balhan ikinci, Elif Kuzucu üçüncü, Arife Damla Zoylan ise dördüncü oldu. Küçük erkeklerdae ise Burak Bilgili birinci, Kerem Pişken ikinci, Abdullah Kayan üçüncü, Metehan Çoban dördüncü oldu. Yıldız kadınlarda Cennet Ergür biirnci, Ayşenur Güneş ikinci, Melis Pişken üçüncü, Berra Kırboğa dördüncü olurken, yıldız erkeklerde Omar Muhsini birinci, Mervan Kaya ikinci, Olcay Özkan üçüncü, M. Emin Görünmez dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Genç kızlar B kategorisinde Cemre Opçin birinci, Gizem Su Arıkan ikinci olurken, genç erkekler B kategorisinde ise Hamza Somkaya birinci, Yunus Kayan ikinci, Mustafa Barış Yünek üçüncü oldu. Genç erkekler A'da ise Yunus Emre Deniz birinci oldu.

Müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon yetkilileri, turnuvada centilmence mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederken; organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan hakemlere, antrenörlere ve salon personeline teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Hemsball Turnuvası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:53:03. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Hemsball Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.