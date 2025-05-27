Denizli\'de \'Mahallemde Maç Var\' Turnuvası Sona Erdi

Denizli'de mahalle gençlerinin kaliteli zaman geçirmeleri, kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzaklaşmaları için geçtiğimiz yıl başlatılan "Mahallemde Maç Var" turnuvasında 3 aydır devam eden heyecan, Ümit Öztürk'ün yönettiği final müsabakasıyla tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 200 lisanslı sporcu kazanılan turnuvada bu yıl 51 mahalleden 976 genç, sokaktan yeşil sahalara çekildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından gençlerin kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzaklaşması, kaliteli vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar edinmesi amacıyla düzenlendiği 2. Mahallemde Maç Var Turnuvası tamamlandı. Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş dünyasının destek verdiği turnuvada, Denizli'nin merkez 2 ilçesindeki toplam 71 mahalle arasından takım oluşturabilen 51'i yer aldı. Muhtarların kulüp başkanı olduğu, 88 beden eğitimi öğretmeni ve 63 komiserin takımların sorumluluğunu üstlendiği turnuva, şubat ayında başlayarak 8 grup halinde 10 stadyumda oynanan müsabakalarla finale ulaştı.

Antrenman, eğitim, ödüller, cezalar, talimatlar ve kuralların yönetmeliklere uygun olarak belirlendiği turnuvanın final müsabakası, protokolün katılımıyla Doğan Seyfi Atlı Stadında oynandı. FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği müsabakanın seremonisine, hakemler ve özel çocuklar, FİFA Dünya Futbol Haftası dolayısıyla hazırlanan "Birlikte Daha Güçlüyüz" pankartıyla çıktı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan finalde, Şemikler Mahalle Takımını 3-2 mağlup eden Fatih Mahalle Takımı şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Turnuvayı ikincilik ile tamamlamanın hüznünü yaşayan Şemikler takımını, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç teselli etti. Şampiyon Fatih takımına kupa ve ödülleri ise Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Turnuvada dereceye giren takımların sporcu ve teknik heyetleri, madalya ile ödüllendirildi.

Yavuz Sağdıç: "Projemize olan ilgi bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir"

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan turnuvanın ardından 200 gence lisans çıkartıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bu projeyi hayata geçirirken mahallemizdeki gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzaklaştırmayı, mahallelerimizde bu proje sayesinde birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı hedeflemiştik. Bugün baktığımızda projemize olan ilgi bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Şubat ayında başlayan turnuvamızda 976 gencimiz, 51 takım halinde 8 grupta mücadele etti. Çocukların ve gençlerin daha sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe adım atmasını sağlayacak 'Mahallemde Maç Var' projesi, yalnızca bir futbol turnuvası değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıran, dostluğu, dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü hissettiren büyük bir sosyal sorumluluk faaliyetidir. Projeyi geçen yıl hayata geçirirken hedefimiz; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak eğitimlerinden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmelerini, her türlü kötü alışkanlıktan ve kötü arkadaşlıklardan uzaklaştırmayı amaçlamıştık. Gördüğümüz ilgi ve başarı doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Bu projeyle yıllar öncesinde hepimizin çok iyi bildiği, oynadığımız ya da seyrettiğimiz mahalle maçlarının heyecanını yaşattık. Turnuva sürecinde çok olumlu ve faydalı geri dönüşler aldık. Topluma yararlı olan bu sosyal projenin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Turnuvanın kupa törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Piyade Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, teknik direktör Mesut Bakkal, il protokolü, destek veren kurum ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ